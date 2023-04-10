Türkiye, Gabon uyruklu genç kızın sır ölümünü konuşuyor! Yeni gelişme: 3 kez serbest bırakılmıştı, 4'üncü kez gözaltına alındı

Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun cansız bedeninin Filyos Çayı'nda bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı D.A., 4’üncü kez gözaltına alındı.

3 KEZ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

