Türkiye gastronomi tecrübesini Afrika ile paylaşmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO), Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi (TÜRKMEK) 59. grup kursiyerleri mezun oldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve İTO'nun 2012 yılından bu yana sürdürdüğü TÜRKMEK programı kapsamında 56. grup kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

Geçen ay gerçekleşen ve yaklaşık 4 hafta süren yoğun programlı eğitimlerde Burkina Faso, Kamerun, Haiti, Mali ve Nijer'den katılan kursiyerler, helal gıda ve aşçılık eğitimleri aldı. 13 kişiden oluşan grubun eğitimleri, İstanbul'daki Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenleri tarafından okulun mutfağında gerçekleştirildi.

Kursiyerler, mesleki anlamda becerilerini geliştirirken mutfak araç gereçlerini hızlı ve doğru bir şekilde kullanmayı öğrendi.

Katılımcılar, standart reçeteye göre yiyecek ve içecekleri rahatlıkla, doğru ve hızlı bir biçimde hazırlamayı öğrendi.

Anadolu mutfağının önemli örneklerini de hazırlamayı öğrenen kursiyerlere, mutfak ve kişisel hijyenin öneminin anlatıldığı eğitimde mutfak birimleri hakkında da bilgi verildi.

Türkiye'nin önde gelen şefleri, oluşturdukları demo menülerle eğitime katıldı. Şefler söz konusu menüleri kursiyerlerle birlikte hazırladı.

Programda kursiyerler ayrıca otel, yurt, yemek üretim tesislerini ziyaret ederek, Türkiye’nin mutfak ve gastronomi alanındaki tecrübesini yerinde inceleme fırsatı buldu.

