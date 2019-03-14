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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe'ye iki ödül

14.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2018 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. BBC Türkçe, İnternet Haber ve İnternet Röportaj dallarında iki ödüle layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe'ye iki ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2018 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. BBC Türkçe, İnternet Haber ve İnternet Röportaj dallarında iki ödüle layık görüldü.

BBC Türkçe'den İrem Köker'in 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde yayınlanan "ABD Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül" başlıklı haberi İnternet Haber dalında ödül kazandı.

İnternet Röportaj dalındaki ödül ise Selin Girit'in 20 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan "Türkiye'de Deizm Tartışması: Muhafazakar Gençlik Dinden Uzaklaşıyor mu?" başlıklı haberine verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni 1959 yılından bu yana dağıtılıyor.

Bu yılki ödül töreninin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

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