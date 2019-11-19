Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç’un haberi Azerbaycan medyasında

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç’un “Kardeş Ülkede neler oluyor? Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan’da değişim rüzgarı” başlıklı yazısı Azerbaycan basınında geniş yankı buldu.

Azerbaycan’ın en önde gelen televizyon kanalları ve haber siteleri, Yücel Koç’un Azerbaycan’daki gelişmeler ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında Türkiye Gazetesi’nde yayınlanan yazısından bahsetti. Azerbaycan’da televizyon ve internet sitelerinde hazırlanan haberlerde, Türkiye Gazetesi’nde yayınlanan yazıda yer alan, Azerbaycan’da Mihriban Aliyeva ile birlikte gelen değişiklikler, Cumhurbaşkanı Aliyev’in halkın sesine kayıtsız kalmadığı ve hükümette gençleştirme politikası uyguladığından bahsedildi. Azerbaycan, Kafkasya’nın merkez üssü olduğundan bahsedilen haberlerde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in siyasi iradesinin Azerbaycan’ı adım-adım başarıya taşıdığı, Mihriban Aliyeva’nın büyük payı olduğu ve kültürel ve sosyal projelere desteğiyle dikkatleri kendi üzerine çekildiği kaydedildi.

