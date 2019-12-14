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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul eden ABD Senatosu’nu kınadı.Pekacar tarihi olaylar hakkında, günün siyasi konjonktürüne göre hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığını söyledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul eden ABD Senatosu’nu kınadı.
Pekacar tarihi olaylar hakkında, günün siyasi konjonktürüne göre hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığını söyledi. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu belirten Pekaçar, "Türkiye’nin defalarca kez arşivlerimizi açalım, tarihçiler gerçeği araştırsın çağrısına rağmen, her sene sahnelenen bu tiyatro, siyasi bir karardan öte değildir ve bizim için yok hükmündedir. Bize her zaman dost ve müttefik gibi görünen ama ülkemize karşı yapılan her illegal saldırının altından çıkan ABD, ülkemizde istediği gibi cirit atamayınca, yine tarihin bu büyük yalanına başvurmuştur. Böyle bir karar ile devletimize diz çöktüreceklerini düşünenler, her zaman olduğu gibi yine büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Uluslararası arenada ülkemizi zor duruma sokmaya çalışan bu ve benzeri her tür karar, bizi yıldırmak yerine, milletçe bizi daha da kenetlendirecektir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bize vatan kılınan ve sınırları kan ile çizilen bu topraklar üzerinde oynanan hiçbir oyuna müsaade etmeyecek, Amerikan emperyalizmine ve onun yerel işbirlikçilerine fırsat vermeyeceğiz. Sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul eden ABD Senatosu’nu ve ABD’nin kuklalığını yapan yerel işbirlikçilerini kınıyorum" dedi.

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