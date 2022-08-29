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Türkiye geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı! Dikkat çeken ‘Montrö’ detayı…

29.08.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Montrö’nün Türkiye’ye verdiği haklar doğrultusunda Boğazlar’dan geçiş ücreti beş kat arttırıldı. 1983’te yüzde 75 indirimle sabitlenen kur karşılığı ödeme sisteminin kaldırıldığı öğrenildi. Türkiye’nin yıllık geliri 200 milyon dolara çıkacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Türkiye geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı! Dikkat çeken ‘Montrö’ detayı…

Son dakika: Türkiye boğaz geçiş ücretlerinde uygulanan haksızlığa Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği haklar çerçevesinde son verdi. Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği uluslararası haklar doğrultusunda boğazlardan elde ettiği gelirin belirlendiği frank bedelinde artışa gitti. 1983 yılında Türkiye, Frank bedelinde yüzde 75 indirim uygulayarak bir Frank'ı 0.80 dolar olarak sabitlemişti.

Sabah'ta yer alan habere göre ancak geçen zamanda bu tutar dünyada artan enflasyon ve altın değeri karşısında eridi.

GELİR 5 ARTACAK

Bu nedenle Frank bedeli 5 kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. 7 Ekim 2022'de düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte şuanda boğazlardan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak mevcutta 40 milyon dolar olan gelir 200 milyon dolar seviyesine çıkarılacak.

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1936'da imzalanan Montrö Anlaşmasına göre Türkiye, İstanbul Boğazı'ndan geçen ve Çanakkale Boğazı'na girip çıkan gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücreti talep etme hakkını elinde bulunduruyor. Ancak o dönem hesaplamanın altın/frank olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ortak para birimi "Germinal Frank" üzerinden yapılması yıllardır Türkiye'ye hak kayıpları yaşatıyordu.

TÜRKİYE HAKLARINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Germinal Frank'ın artık tedavülde olmadığı dönemlerde ödemeler dolar üzerinden Türk Lirası ile yapıldı ancak güncel kurlar dikkate alınmaksızın 1 Frank'ın değeri yine 0.29 gram saf altın karşılığı olarak korundu. 1983 yılında ise Türkiye o günkü geçiş ücretleri haklarından yaklaşık yüzde 75 feragat ederek 1 Altın Frank'ı indirimli değeriyle 0.8063 dolara sabitledi. Bugüne kadar da geçiş ücretleri, güncel döviz alış kurunun altın/frankın indirimli değeri 0.8063 dolarla çarpılması suretiyle uygulandı.

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‘39 YILLIK MAĞDURİYET GİDERİLDİ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri "Gelinen süreçte bugün şu an aldığımız ücreti 5 katına çıkardık. 7 Ekim 2022 itibariyle bu geçerli olacak. 39 yıllık mağduriyet giderildi" dedi.

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geçiş ücreti Montrö Boğazlar Sözleşmesi montrö
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