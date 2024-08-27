Türkiye gelecek iyi haberi bekliyor! Kayıp Narin Güran nerede? Anne açıkladı: ‘Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin’’

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

ANNE: ‘‘BİZ KENDİMİZİ BIRAKMIŞIZ, DEVLETİMİZİ MEŞGUL ETMESİN’’

Acısını dile getiren Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini söyleyerek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmamasını diledi.

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Güran, “O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum.” diye ifade etti.

‘‘BENDEN BİLE ŞÜPHE EDİYORLAR ÇALIŞMADAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM’’

Şu an gözaltı olmadığını belirten Anne Yüksel Güran, “Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün” dedi.

‘‘TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YALVARIYORUM KIZIMI DEVLET KAPISINA BIRAK’’

“Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz” diye ifade eden Anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” diye konuştu.

‘‘TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE KIZIMLA ÇİFTETELLİ OYNAYACAĞIM’’

Okulların açılmasına da az kaldığını dile getiren Anne Yüksel Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kaynımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım” diyerek duygularını paylaştı.

(İHA - AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır