HABER

Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’ın gerçekleştirmekte olduğu yapısal mali reformlara katkı sunmak amacıyla Özbekistan Devlet Vergi Komitesi’nin idari kadrolarının da içinde bulunduğu bir heyete yönelik Vergi Yönetimi, Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi, Ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında bir eğitim programı düzenlendi.Özbekistan Devlet Vergi Komitesi heyetine yönelik düzenlenen eğitimlerde; vergi yönetiminde Türkiye’nin tecrübesi aktarılarak kayıt dışı ekonomiyle mücadelede elektronik uygulamalar, vergi kaçakçılığının önlenmesinde izlenilen yöntemler, risk analizi ve elektronik ticaretin izlenmesi konularına değinildi.

Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’ın gerçekleştirmekte olduğu yapısal mali reformlara katkı sunmak amacıyla Özbekistan Devlet Vergi Komitesi’nin idari kadrolarının da içinde bulunduğu bir heyete yönelik Vergi Yönetimi, Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi, Ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında bir eğitim programı düzenlendi.
Özbekistan Devlet Vergi Komitesi heyetine yönelik düzenlenen eğitimlerde; vergi yönetiminde Türkiye’nin tecrübesi aktarılarak kayıt dışı ekonomiyle mücadelede elektronik uygulamalar, vergi kaçakçılığının önlenmesinde izlenilen yöntemler, risk analizi ve elektronik ticaretin izlenmesi konularına değinildi. Türkiye’nin bu alandaki e-devlet tecrübesi ve kazanımları paylaşıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitim programının açılış programında konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi uzmanlarına yönelik kurgulanan eğitim programının devlet başkanları düzeyinde gündeme gelen uzun soluklu bir program olduğunu söyledi. Tanyeli, programın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.
2018 yılında başlayan ve dördüncü etabı düzenlenen eğitim programına katılan Özbekistan Devlet Vergi Komitesi Özel Kalem Müdürü Kholbuta Ismatov, projenin başından itibaren ilk üç eğitimde elde edilen bilgilerle Özbekistan’da gelir idaresi ve vergi yönetimi alanında yapılacak reformlara zemin hazırlayacak kanun değişikliklerini hayata geçirdiklerini ve bu değişikliklerin Türkiye’nin destekleriyle gerçekleştiğini ifade etti.
Özbekistan’ın birçok alanda gerçekleştirdiği reformlara katkı sunan TİKA Özbekistan’ın Mali yapısının güçlendirilmesine ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek veriyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi personeline yönelik eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.

Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardıYaralı yavru kediyi ölümden kurtardı
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyorSosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.