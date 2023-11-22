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  4. Türkiye gelişmeyi olumlu karşıladı! Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası ve geçici ateşkes sonrası Dışişleri'nden açıklama

Türkiye gelişmeyi olumlu karşıladı! Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası ve geçici ateşkes sonrası Dışişleri'nden açıklama

22.11.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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Hamas-İsrail çatışmalarında dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşandı, Türkiye'den açıklama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan taraflar arasındaki rehine ve çatışmalara insani ara anlaşmasına ilişkin mesaj geldi.

Türkiye gelişmeyi olumlu karşıladı! Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası ve geçici ateşkes sonrası Dışişleri'nden açıklama

7 Ekim'den bu yana savaşan Hamas ve İsrail, son olarak rehine-tutuklu takası ve çatışmalara 4 günlük insani ara konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye gelişmeyi olumlu karşıladı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." dendi.

Bakanlık ayrıca "Rehinelerin ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını, Gazze'ye insani yardımın artırılmasını kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kaydetti.

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İsrail rehine Hamas
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