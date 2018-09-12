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Türkiye Gençlik Dergileri Birliği'nden yerli kağıt çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

TÜRGEDEB: - "Devletin sanata, fikre ve gençliğe verdiği desteği daha yakından görmek istiyoruz. Hiçbir yayınevi batmasın, hiçbir dergi kapanmasın istiyoruz. İthal kağıda yerli şiir yazılamayacağını biliyoruz. Devletimizi, kapanan kağıt fabrikalarını tekrar açmaya ve açtırmaya davet ediyoruz. Yerli fikir yerli kağıda yazılsın"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Dergileri Birliği (TÜRGEDEB) tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye'de yerli kağıt üretimine geçilmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

"Devlete Açık Mektup" başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana zor zamanlar geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanları atlatabilmek için harekete geçildiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanatımız, şiirimiz dolar tehdidinde. Zor günlerin bu kadar zorlaşmasının bir sebebi de bu. Türkiyemiz kağıt üretemediği için dolar kurundaki ufak oynamalarla bile kağıt fiyatları yükseliyor. Bu da tüm yayınevlerini, dergi ve gazeteleri zora sokuyor. Zor zamanlarda ruhumuza dokunarak bize iyi gelecek, fikrimize dokunarak çözümler bulacak yayın organları varlıklarını sürdüremiyor. Ülkemizin geçirdiği bu günlerde de döviz kurundaki oynamalar kağıt stoku olmayan birçok dergiyi sıkıntıya soktu. Yazar-çizerlerle birlikte döviz kurunu dakika dakika takip eder olduk. Evet, memleketin sorunlarını yakından takip etmeliyiz fakat bunlara çözüm bulacağımız mecraları basmakta bu kadar güçlük çekmemeliyiz. Kriz anlarını aşmak için sanata ve gençliğe ihtiyaç var. Bizim söylememiz gereken sözler var, çiçeklendirmemiz gereken bir dünya var. Şüpheniz olmasın, dünyayı her geçen gün daha da korkunç hale gelmekten bu ülkenin gençleri kurtaracak."

Fikir ve sanatın dolar tehdidinden kurtarılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Devletin sanata, fikre ve gençliğe verdiği desteği daha yakından görmek istiyoruz. Hiçbir yayınevi batmasın, hiçbir dergi kapanmasın istiyoruz. İthal kağıda yerli şiir yazılamayacağını biliyoruz. Çiçek ekelim derken, tohumları dolarla almak istemiyoruz. Devletimizi, kapanan kağıt fabrikalarını tekrar açmaya ve açtırmaya davet ediyoruz. Yerli fikir yerli kağıda yazılsın." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada şu dergilerin imzası yer aldı:

Açık Kapı Dergisi, Araf Dergisi, Cümle Alem Dergisi, Divanyolu Dergisi, Doğu Dergisi, Dörtaltı Dergisi, Evlad-ı Fatihan, Fikirname Dergisi, Hassa Dergisi, Haykırış Dergisi, Hezeyan Dergisi, İkra'r Dergisi, İmge Edebiyat Dergisi, Kalem Fanzin, Kemik Kadro Dergisi, Ketebe Piyan Dergisi, Küttab Dergisi, Mahfel Dergisi, Mekan Dergisi, Mey'us Dergisi, Panorama Dergisi, Serçe Edebiyat Dergisi, Simurg Fanzin, Söz&Kalem Dergisi, Suskun Fanzin, Şahit Dergisi, Taşra Dergisi, Ukde Dergisi, Vaveyla Fanzin, Yelkovan Fanzin, Zarif Edebiyat Dergisi

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TÜRGEDEB Türkiye Gençlik Dergileri Birliği

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