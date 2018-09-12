Türkiye Gençlik Dergileri Birliği'nden yerli kağıt çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Dergileri Birliği (TÜRGEDEB) tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye'de yerli kağıt üretimine geçilmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

"Devlete Açık Mektup" başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana zor zamanlar geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanları atlatabilmek için harekete geçildiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanatımız, şiirimiz dolar tehdidinde. Zor günlerin bu kadar zorlaşmasının bir sebebi de bu. Türkiyemiz kağıt üretemediği için dolar kurundaki ufak oynamalarla bile kağıt fiyatları yükseliyor. Bu da tüm yayınevlerini, dergi ve gazeteleri zora sokuyor. Zor zamanlarda ruhumuza dokunarak bize iyi gelecek, fikrimize dokunarak çözümler bulacak yayın organları varlıklarını sürdüremiyor. Ülkemizin geçirdiği bu günlerde de döviz kurundaki oynamalar kağıt stoku olmayan birçok dergiyi sıkıntıya soktu. Yazar-çizerlerle birlikte döviz kurunu dakika dakika takip eder olduk. Evet, memleketin sorunlarını yakından takip etmeliyiz fakat bunlara çözüm bulacağımız mecraları basmakta bu kadar güçlük çekmemeliyiz. Kriz anlarını aşmak için sanata ve gençliğe ihtiyaç var. Bizim söylememiz gereken sözler var, çiçeklendirmemiz gereken bir dünya var. Şüpheniz olmasın, dünyayı her geçen gün daha da korkunç hale gelmekten bu ülkenin gençleri kurtaracak."