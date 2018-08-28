Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 4 Eylül'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 4 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.
Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın çıkacağı turnenin ilk adımı olan konser, Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
Konserin ilk bölümü Cem Mansur'un da hocası olan ABD'li orkestra şefi, besteci, yazar ve piyanist Leonard Bernstein'a ayrılacak. Bernstein'ın doğumunun 100. yılında "Divertimento" ve "Serenade" adlı eserleri yorumlayacak orkestra, Prokofiev’in "Beşinci Senfoni" eserini de yorumlayacak.
Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu orkestranın solisti Rus kemancı Alena Baeva sahne alacak. Kariyeri boyunca dünyanın en iyi orkestraları ve aralarında Valery Gergiev, Paavo Jarvi ve Vladimir Jurowski'nin de bulunduğu orkestra şefleriyle çalışan sanatçı, "Serenade" adlı eserde genç sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.
- Turne kapsamında 10 konser gerçekleşecek
Faaliyetlerini Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında sürdüren ve genç müzisyenlere seslerini dünyaya duyurma fırsatı sunan TUGFO, İstanbul konserinin ardından Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan ve Polonya'da 10 konser verecek. Varşova'da yapılacak konserin solistliğini 20. yüzyılın önemli piyanisti Stephen Kovacevich üstlenirken, Viyana konseri de Avusturya Radyosu yayınıyla müzikseverlere ulaşacak.
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