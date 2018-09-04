Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen konservatuvarlarından sınavla seçilen 81 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), müzikseverlerle buluştu.

Sabancı Üniversitesi'ndeki kamp döneminin sonuna gelen orkestra, 2018 turnesinin ilk konserini Zorlu PSM'de gerçekleştirdi.

Cem Mansur tarafından 2007'de Sabancı Vakfı öncülüğünde kurulan TUGFO, Mansur'un yönetiminde ilgi çekici repertuvara yer verdi.

TUGFO, konserde ABD'li besteci Bernstein'ın Orkestra için Divertimento ve Serenade eserlerinin yanı sıra Rus besteci Prokofiev'in Senfoni No 7 Op. 100 eserini icra etti.

Katılımın yoğun olduğu konserin solistliğini ise genç yaşta başarılarıyla adından söz ettiren Rus kemancı Alena Baeva üstlendi.

Orkestra, turne kapsamında Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan ve Polonya'nın önemli festivallerinde müzikseverlerle buluşacak.

