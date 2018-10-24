Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) gerçekleştireceği Türkiye Gençlik Zirvesi’nin tanıtım toplantısına katılan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz” dedi. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise “Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31’inin milliyetçi olarak, yüzde 29’unun Atatürkçü olarak, yüzde 16’sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza” ifadelerini kullandı.
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), 3 Kasım’da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Üsküdar’daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun Türkiye’de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.
“GENÇLERİN MUTLULUK ORANI 5 ÜZERİNDEN 2.9″
Dr. Ahmet Özdinç saha çalışmasının tamamlandığı ve 3 Kasım’daki zirvede paylaşılacak olan araştırmadan notlar paylaştı. Araştırmayı Türkiye genelinde 8 bin genç ile 37 ilde yaptıklarını söyleyen Özdinç, “Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31’inin milliyetçi olarak, yüzde 29’unun Atatürkçü olarak, yüzde 16’sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza. Gençler, kendi mutluluklarını 5 üzerinden 2.9 olarak tanımlıyorlar. Gençlerin eğitim hayatı ve bilim okur-yazarlığı konusunda yabancı dil bildiğini iddia edenlerin oranı yüzde 44 oranında. Günlük hayatta ilgi duydukları alan sırasıyla, ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve spor haberleri olduğunu tespit ettik. Bir başka konumuz, gençler ve iş hayatıydı. 15-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 32’sinin çalıştığını tespit ettik. Gençler yüzde 40 civarında gelecekte kendi işlerini kurmak istediklerini ifade ettiler. Gençlerin yüzde 80’i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu ifade ettiler. Mutluluk için gençlere göre en önemli şartların para, aile, çocuk ve saygınlık olduğunu ifade ettiler” dedi.
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İLK 3 SORUNU
Gençlerin sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili yapılan araştırmaya değinen Özdinç, “Burada yüzde 73’ü sosyal hayata katıldığını ifade etti. Gençlerin yüzde 77.3’ü kendilerini rahatça ifade ettiklerini ama yüzde 63’ü iş yerinde ifade ettiklerini belirtti. Bizce kötü bir sonuç olarak, gençler yüzde 40 civarında hiç sporla ilgilenmediklerini ifade ettiler. Kadınların yüzde 50’si hiç sporla ilgilenmiyor. Erkeklerin de yüzde 25’i ilgilenmediğini ifade etti.
Gençlere, ‘Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir?’ diye sorduk.
Sırasıyla, ekonomi, işsizlik ve terör olduğunu ifade ettiler. ‘
GENÇLERİN EN ÖNEMLİ İLK 3 SORUNU
Gençlerin en önemli ilk 3 sorunu nedir?’ diye sorduk.
1’inci sırada iş sahası eksikliği, 2’inci sırada eğitimde yaşanan sorunlar, 3’üncü sırada madde bağımlılığı olarak ifade edildi.
Gençlerde sık sık sigara içenlerin oranı yüzde 31,3, ara sıra ile birlikte sigara içenlerin oranının yüzde 47-48 bandında olduğunu tespit ettik. Gençlerin yüzde 90’ı sosyal medyada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtiyor. Gençlerin yüzde 62’si ‘Orta sınıf modern gençlik’ olarak kendini tanımlıyor. Yüzde 37’si de ‘Geleneksel gençlik’ olarak kendini tanımlıyor. Daha detaylı çalışmamızı 3 Kasım’da paylaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.
TGSP’nin düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım Saat 09:30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşecek. Zirvede sosyal girişimcilik ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. (DHA)
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