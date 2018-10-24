Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) gerçekleştireceği Türkiye Gençlik Zirvesi’nin tanıtım toplantısına katılan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz” dedi. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise “Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31’inin milliyetçi olarak, yüzde 29’unun Atatürkçü olarak, yüzde 16’sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), 3 Kasım’da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Üsküdar’daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun Türkiye’de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.