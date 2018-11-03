İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rami Kışlası bir tarihtir. Şimdi orayı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz." dedi. Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Gençlik Zirvesi"nin açılışında konuştu. Gençliğe ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğrenim yurdu sayısının 190'dan 776'ya, yurt yatak kapasitesinin 182 binden 663 bine çıkartıldığını belirterek, harç sorununu kaldırdıklarını hatırlattı. Erdoğan, "Hem bu meselenin marjinal örgütler tarafından istismar edilmesinin önüne geçtik hem de gençlerimizin ve ailelerinin omuzlarından önemli bir yükü almış olduk. Ama hafıza-i beşer nisyan ile malül, ne yaparsan yap. Bunlar bir gün geçiyor, unutuluyor. Ama bunlar yapıldı bu ülkede." diye konuştu. Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerin burs ve kredi imkanlarının genişletildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"16 yıl önce 45 liracık burs, kredi veriliyordu. Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencilerine bin 500 lira verilecek. Bunlar şu anda bizim iktidarımızın hamdolsun ülkemizde sağladığı gelişmelerdir. Her başvuran öğrenci kredi alabilirken, burslu öğrenci sayısı da bu yıl 150 bine ulaştı. Ama gençlerimizde şöyle bir anlayış var, bunu şimdi sizinle paylaşayım, gerçeği söylemem lazım. İlla burs... Ya niye burs? 'Bursun ödemesi yok.' Evladım, kardeşim, kredi aldığın zaman bunu da faizsiz ve iş bulmadan değil, sigortalı bir işte yer aldıktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu, seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine yakışan da bu değil mi? Böyle bir imkan var. Bu imkandan istifade ettiğin zaman, kredi veya burs olduğu zaman kimsenin kredi veya burs almaması mümkün değil. Her müracaat edene burs veya kredi muhakkak veriliyor. Eskiden günlük 50 kuruş olan yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımı bugün 12,5 liraya çıktı."

Üniversite imkanlarının yanı sıra spor alanında da gençlere her türlü desteği sağlamanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Gençleri daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi, daha fazla kültür merkeziyle buluşturmak için tüm imkanları seferber ettik. 2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, bin 575 olan spor tesisi sayımızı 3 bin 567'ye ulaştırdık. Gençlerimizin sosyal, kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunuyoruz. Biz, 'Gençlik geleceğimizdir.' demekle kalmadık, kalmıyoruz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşayan kütüphane anlayışıyla 218 kütüphanenin modernize edildiğini, millet kıraathanelerinin ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılarak tüm vatandaşların, özellikle gençlerin istifadesine sunulduğunu anlattı. Gençlere Eyüpsultan'daki Rami Kışlası'nı görmelerini tavsiye eden Erdoğan, şunları söyledi: "Rami Kışlası bir tarihtir. En son orası gıda sitesi haline getirilmişti, orada çalıştım. Orada bir firmanın ticari işlerini yürütüyordum. Şimdi orayı, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz. Mücellit sanatı yok oluyor. Şimdi biz burada hem kitaplarımızın tamir bakımıyla alakalı birim, yani yeni yeni ustalar yetiştireceğiz, hem de mücellit sanatını yeniden ayağa kaldırmak için orada öyle bir birim olacak ki atölyelerini kuracağız. Rami Kışlası'ndaki oluşacak bu yapı da herhalde Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nden geri kalmayacak, sayı orada da 5 milyon cildin üzerinde olacak. Hızla şu anda inşaatı devam ediyor. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyemize 24 saat aralıksız hizmet verecek, 5 milyon cilt kitabın yer alacağı, yeni Türkiye'nin gurur abidesi niteliğindeki bir eseri gençlerin hizmetine sunuyoruz. Kütüphanemizin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı, inşallah 2019'un ortalarında açacağız."

- "Sizlere olan güvenimizin ve inancımızın sadece sözde olmadığını gösterdik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altyapı hizmetlerinin yanı sıra gençlerin ufkunu karartan, gençler arasında ayrımcılık yapan birçok düzenlemenin ortadan kaldırıldığına işaret ederek, gençlere şöyle seslendi: "Üniversiteye girişte büyük adaletsizliklere yol açan katsayı sorunu bunlardan biridir. Bunlardan biri de oğlumdur. Hep katsayı kurbanı olmuşlardır. Bu problemi kökten çözerek, ülkenin tüm evlatlarının eşit şartlarda üniversiteye girebilmelerini biz sağladık. Kılık kıyafet meselesini çözerek, üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak, gençlerimizin çalışma hayatında da hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık. Şu anda Silahlı Kuvvetler hariç, resmi olarak söylüyorum, emniyet teşkilatı dahil, başı açık başı kapalı bir ayrım var mı? Yargıda var mı? Yok. Hepsinde şu anda yerlerini aldılar. Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev vererek, sizlere olan güvenimizin ve inancımızın sadece sözde olmadığını gösterdik. Bugün hem mecliste hem partimizde hem kabinemizde hem yakın çalışma arkadaşlarım arasında gençlerimiz çok önemli sorumluluklar üstleniyor."