İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse de kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır." dedi. Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Gençlik Zirvesi"nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısının ve varlığının her zamankinden çok daha fazlasıyla hissedildiğini kaydetti. Gençlerin dinamizmleriyle heyecanlarıyla cesaretleriyle geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla geçmişe göre bugün her alanda kendilerini daha fazla hissettirdiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin gelecekte çok daha iyi konumda olacağını, gençlerin başarılarının ileride çok daha fazla konuşulacağını söyledi. Bunun daha fazla demokrasiyle daha çok özgürlük, yatırım ve daha fazla eserle gerçekleştirileceğine inandığını aktaran Erdoğan, "Bu hedefe birileri gibi, 'Gelenin keyfi için geçmişe sövme' ilkesizliğine kapılmadan, tarihimize, değerlerimize, bizi asırlardır ayakta tutan hasletlere daha sıkı sarılarak ulaşacağız. Şanlı geçmişimizden ders çıkararak, ecdadımızın bize bıraktığı mirastan ilham, cesaret, kuvvet alarak istikbalimizi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bu süreçte "maziden atiye kuracakları köprünün taşıyıcı sütunlarını" gençlerin oluşturacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Her şeyden önce bir daha hiç kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse de kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman, bu metin içerik itibarıyla bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, daha güçlü bir ant olabilir mi? Yok ama bunlar işte böyle çıkarmışlar, her şeyi bir birine karıştıran, saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler."

- "Ben Türküm ama Türkçü değilim" "Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki ama Türkçülük yapmıyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu noktada meselenin bu olduğunu vurguladı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslamla çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor. Tam aksine 'Biz sizi kabileler halinde yarattık' diyor Rabbimiz ama arkasından geliyor, ne diyor? 'Birbirinizle iyi tanışasınız, anlaşasınız' diye. Kavga edesiniz diye değil. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bu gerçeği gördüğümüz zaman zaten mesele halloluyor. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı, kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Millete tepeden bakan, insanımızı 'takunyalı, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam' diyerek aşağılayanlar, uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar. Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler, yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı, kendi ekranlarından. Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların Andımız kararını bahane ederek merhum Menderes'in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiğine şahit olduk."