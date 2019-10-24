HABER

Türkiye geneli 60 mağazası bulunan optik firmasına büyük operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen, merkezi İzmir olan ve Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan optik firmasının yetkilileri ve çalışanlarınında aralarında bulunduğu 10 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen, merkezi İzmir olan ve Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan optik firmasının yetkilileri ve çalışanlarınında aralarında bulunduğu 10 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kaçak yollar ile yurt dışından getirdikleri çeşitli marka ve modellerde; güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon vb. tıbbi cihazlara sahte barkod/karekod düzenleyerek yasal hale getirdikleri iddia edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İzmir merkezli toplam 3 ilde büyük bir operasyonun düğmesine bastı. Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan bir optik firmasının, kaçak yollar ile yurt dışından getirdikleri çeşitli marka ve modellerde; güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon vb tıbbi cihazlara sahte barkod/karekod düzenlediği tespit edildi. Söz konusu optik cam ve optik çerçeveleri Sağlık Bakanlığına bağlı ÜTS ve TİTUB isimli sistemde farklı marka ve model adı altında kayıt altına alan kişiler, iddialara göre bu ürünleri yasal hale getirdi. Detaylı soruşturmada yine kişilerin, çeşitli marka ve modellerdeki optik cam, optik çerçeve ve sahte güneş gözlüklerini mağazalarında müşterilere satışa sunarak müşterilerin mağduriyetine neden oldukları tespit edildi. Harekete geçen emniyet, M.P., D.P., A.H.D., M.Ü., S.Ö., S.K., H.Z., M.P, Ö.A., Y.K.S. isimli şahıslara eş zamanlı baskın düzenledi. Çeşitli suçlamalar kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü iş adamı M.P.’nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte ürünlerin değeri 7 milyon 614 bin 177 TL
Operasyonda, sahte olduğu tespit edilen ve gümrüklenmiş değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan çeşitli marka ve modellerde 35 bin 78 adet güneş gözlüğü, 38 bin 50 adet gözlük kılıfı, 170 bin 30 adet optik cam, 19 bin 150 adet optik çerçeve, 32 bin 633 adet renkli gözlük camı, 931 adet klips ve renkli gözlük camı, 3 bin 599 adet lens ve solüsyon, 10 bin 532 adet karton gözlük kutusu, 19 bin 600 adet gözlük temizleme bezi, müşterilere çok sayıda satışı yapılmış sözde garanti kapsamında olan ve iade edilen hasarlı sahte güneş gözlüğü, 1 adet barkod yazıcısı, bu yazıcıya ait çok sayıda aparatlar ve kartuşlar ele geçirildi.
Öte yandan, haklarında nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik suçları kapsamında gözaltına 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdıFatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı
Kozanspor amigosu ölü bulunduKozanspor amigosu ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkımı engellemeye çalıştılar

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.