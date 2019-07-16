Türkiye Genelinde 15 Temmuz Törenleri

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümünde Türkiye'nin farklı kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. İstanbul’daki anma törenlerinin merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Darbe gecesi Marmaris’ten yaptığı konuşmada halkı sokaklara ve İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl sonra yine kendisini karşılayan İstanbullularla aynı yerde buluştu. Eşi Emine Erdoğan’la birlikte el ele uçaktan inen Cumhurbaşkanı kendisini karşılayanları selamladıktan sonra önce Kuran tilavetini dinledi ardından da İstiklal Marşı’nı söyledikten sonra ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını dolduranlara hitap etti. ‘‘Ruhlarını iblise satan karanlık güçler Türkiye’yi ele geçiremeyecek’’ Darbe girişimi camilerden sela okuyan imamlara, dik duruş sergileyen aydınlara ve medya temsilcilerine, bayraklarıyla sokaklara çıkan halka teşekkür eden Erdoğan, ‘‘O gece barikatları geçerek, tepelerindeki bombalara TBMM'ye gelen milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Milli mücadelede işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler ama Meclis'i ele geçiremediler. Darbelerde milli irade darbe alsa da Meclis'e fiili bir saldırı olmamıştı. Hiçbir darbe, yapanların yanına kar kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Milletin iradesine el uzatmayı aklından bile geçiremeyecektir. Bizler vatanımıza demokrasimize ezanımıza sahip çıktık hiçbir güç oralara uzanamayacaktır. Hiçbir terör örgütü, hiçbir ihanet şebekesi birliğimizi, kardeşliğimizi beraberliğimizi bozamayacaktır. Ruhlarını iblise satanlar var. O karanlık güçler Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz’’ dedi.

Erdoğan: ‘‘Biz Türk'üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz’’ Cumhurbaşkanı daha sonra sözü başta Amerika olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin tepkisini çeken S-400’lere getirdi. Erdoğan, ‘‘S-400’leri aldık mı? Sekiz uçak geldi. Ne dediler? Alamazlar, yerleştiremezler. Ne oldu? Aldık mı? Şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Allah’ın izniyle, Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz Türk’üz, verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk. Bu bir taarruz sistemi değil, savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu Rusya ile ortak yatırım yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 17 yıl önce ihtiyacımızın yüzde yirmisi yerliydi, şimdi yüzde 70’i yerli oldu. Bazıları tilki gibi. Biliyorsunuz uzanamadığı üzüme ne dermiş koruk. Bunların durumu o. İnlerine girdik, inlerine. Pençe-1 hareketini yaptık, Pençe-2 hareketini yapıyoruz. Bunlarla milletimiz başına bela olan teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG-PKK bunlarla mücadele sürüyor’’ diye konuştu.

Binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'nda toplandı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla binlerce vatandaş o gecenin sembol noktalarından olan Atatürk Havalimanı’nda toplandı. Anma törenine gelenler VOA Türkçe mikrofonlarına duygularını paylaştı. Ailesiyle birlikte alana gelen Halime Sağır, hem demokrasiye sahip çıkmak hem de darbe gecesi hayatını kaybedenler için Atatürk Havalimanı’na geldiklerini belirtti. Havalimanına geldiğinde darbe gecesi yaşadıklarını hatırladığını ifade eden Ahmet Kerimoğlu, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını dilediğini ve her zaman darbelere karşı duracaklarını söyledi Seher Darıcı, 15 Temmuz’un yıldönümü sebebiyle üzgün olduğunu söyledi ve Türkiye’nin rahat nefes alması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süre daha ülkenin başında olması gerektiği görüşünü dile getirdi. Erdoğan tören öncesi İmamoğlu'yla el sıkıştı Tören öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışan Erdoğan'ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir, eski TFF Başkanı ve Demirören Grubu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın da aralarında bulunduğu futbol camiası temsilcileriyle uzun süre sohbet ettiği görüldü.

İstanbul’daki ilk tören ise sabah Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde yapıldı. Darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 kişinin anıldığı törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu: ‘‘Her kesimi ‘terörist’ ilan etmeye dayalı siyaset dili gerçek terörist faaliyeti örtmekten başka bir işe yaramıyor’’ Ankara ile birlikte darbe girişiminin iki merkezinden biri olan İstanbul’da ikinci tören, darbe gecesi vatandaşların büyük direniş gösterdiği Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, ‘‘15 Temmuz'un hain darbecilerinin devlet içinde bir virüs gibi yayılmaları, uzun yıllar boyunca bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakarete uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu uğurda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine milletçe tanık olduk. Suçluları bir tarafa bırakıp onları açığa çıkaranlarla uğraşmak, bir devletin ve bir toplumun yaşayabileceği en korkunç akıl tutulmalarından biridir. Ama ne yazık ki bunu yakın tarihimizde hep birlikte yaşadık. Ve maalesef yaşadıklarımızdan yeterince ders aldığımızı söyleyemeyiz. Herkesi her kesimi kolayca suçlu, terörist ilan etmeye dayalı bir siyaset dilinin, gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak anlaşılmalıdır’’ dedi.