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Türkiye genelinde 45 bin personel alımı ne zaman? 45 bin personel alımı hangi illerde yapılacak?

12.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşviklerinin belli olmasıyla Türkiye genelinde 45 bin personel istihdam edilecek. 45 bin personel alımıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Pozisyon ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki Türkiye genelinde 45 bin personel alımı ne zaman? 45 bin personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...

Türkiye genelinde 45 bin personel alımı ne zaman? 45 bin personel alımı hangi illerde yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım ve teşvik belgesi alan şirketler, bulundukları illerde istihdama yol açacak. Türkiye genelinde 45 bin personel alımı yapılacak. Peki Türkiye genelinde 45 bin personel alımı ne zaman? 45 bin personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, teşviğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi alan şirketler ve kurumlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şirketler listesine, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221009-3.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.

Teşvik belgesi alan şirketleri öğrenmek içib Resmi Gazete'nin, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221009-4.pdf' adresine tıklayınız.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

  • Kamu kurum ve kuruluşları,

  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

  • Dernekler ve vakıflar,

  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri.
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resmi gazete personel alımı
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