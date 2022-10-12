Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım ve teşvik belgesi alan şirketler, bulundukları illerde istihdama yol açacak. Türkiye genelinde 45 bin personel alımı yapılacak. Peki Türkiye genelinde 45 bin personel alımı ne zaman? 45 bin personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...
Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, teşviğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
Yatırım teşvik belgesi alan şirketler ve kurumlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şirketler listesine, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221009-3.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.
Teşvik belgesi alan şirketleri öğrenmek içib Resmi Gazete'nin, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221009-4.pdf' adresine tıklayınız.
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Dernekler ve vakıflar,
Okuyucu Yorumları 0 yorum