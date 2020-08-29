HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye genelinde 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada dev uygulama

Türkiye genelinde 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada dev uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında Türkiye genelinde şehirlerin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.Ayrıca, 21.00-23.00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde de uygulama gerçekleştirildi.Söz konusu uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeğin katılımıyla 6 bin 923 noktada düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında Türkiye genelinde şehirlerin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.
Ayrıca, 21.00-23.00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde de uygulama gerçekleştirildi.
Söz konusu uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeğin katılımıyla 6 bin 923 noktada düzenlendi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 281 kişi yakalanırken, 2’si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. Uygulama kapsamında, bin 488 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 336 kişi gözaltına alındı.
Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda 186 bin 303 araç kontrol edilirken, toplamda 29 bin 878 araca işlem yapıldı. Bu uygulamalarda, 118 aranan araç tespit edilirken, 784 araç trafikten men edildi.
Uygulama çerçevesinde 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlenirken, 146 umuma açık işyerine işlem yapıldı ve kurallara uymayan bir iş yeri kapatıldı.
Ayrıca uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 704 adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 22 bin 675 gram esrar, 49,8 gram eroin, 14 gram kokain, 653,1 gram bonzai, 3 bin gram metanfetamin, 1382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13 bin 750 gram kaçak tütün, 1153 litre kaçak/sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ile muhtelif parça ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
TEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldiTEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldi
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
1/
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
İzmir'de feci kaza! Paylaşımı kahretti
İzmir'de feci kaza! Paylaşımı kahretti
Van Gölü saçları mı sarartıyor? Görenler şaşıp kalıyor
Van Gölü saçları mı sarartıyor? Görenler şaşıp kalıyor
TEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldi
TEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldi
Son dakika! 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Son dakika Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme!
Güngören'de kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
İStanbul'da kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.