Türkiye genelinde 9 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'de başladı. İlk uygulama olarak dün 20:00'den sabah 10:00'a kadar yapılmıştı. Yeni kısıtlama ise 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar sürecek. İŞTE AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER: a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,e) Oteller ve konaklama yerleri,f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),i) Sebze/meyve toptancı halleri, İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,h) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

MADDE MADDE YENİ YASAKLAR İçişleri Bakanlığı yeni tedbirlerle ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte madde madde yeni COVID-19 kısıtlamaları: OKULLAR VE KREŞLER Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Çocuklar veli-vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek. Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi gösterenler, muaf olacak. Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. SINAVA GİRECEKLER “Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. KPSS, kariyer mesleklerin giriş sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak. İnşaat sektörü ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

OTELLER VE YABANCI TURİSTLER

Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla özel aracıyla seyahat edebilecek. Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayacak. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak. SEYAHAT KURALLARI Deniz turizmi amaçlı tekne ve yatlar, yeme-içme servisi yapmayacak. Seyahat acentelerinin tur, paket tur, konaklama ve transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak. GENÇLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli-vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.