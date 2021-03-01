Türkiye genelinde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Koronavirüs vakalarının artışını kontrol altına almak amacıyla uygulanan ve yaklaşık üç aydır devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında kademeli normalleşme sürecine giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada uzun süredir merak edilen "sokağa çıkma yasağı bitecek mi?", "hangi şehirlerde kısıtlamalar kaldırılacak?" soruları hakkında detaylı açıklamalara yer verdi. “Kademeli normalleşme adımlarının gevşetilip sıkılaştırılması vakaların seyrine bağlıdır” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm illerde uygulanan kısıtlamaların akıbeti hakkında detaylara yer verdi. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalktı? İşte, detaylar…

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Mekanlar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeni ile uygulanan restoran ve kafelerin kapatılması, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamları ile ilgili son durum belli oldu. Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında “Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına ne kadar dikkat edilirse kısıtlamalar o kadar gevşetilecek” dedi. Buna göre; risk haritasında yer alan illere göre kademeli normalleşme sürecine girildi. Vakaların seyrine göre kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik kararların güncelleneceğine dikkat çekti.