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Türkiye genelinde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

01.03.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı’nın ardından arama motorları üzerinden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında “hafta sonu yasakları kalktı mı?”, “Kafe ve restoranlar açılacak mı? sorularına yanıt verdi. Peki, hangi şehirlerde kısıtlamalar kaldırılacak? İşte, koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son durum!

Koronavirüs vakalarının artışını kontrol altına almak amacıyla uygulanan ve yaklaşık üç aydır devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında kademeli normalleşme sürecine giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada uzun süredir merak edilen "sokağa çıkma yasağı bitecek mi?", "hangi şehirlerde kısıtlamalar kaldırılacak?" soruları hakkında detaylı açıklamalara yer verdi. “Kademeli normalleşme adımlarının gevşetilip sıkılaştırılması vakaların seyrine bağlıdır” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm illerde uygulanan kısıtlamaların akıbeti hakkında detaylara yer verdi. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hangi illerde kısıtlamalar kalktı? İşte, detaylar…

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Mekanlar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeni ile uygulanan restoran ve kafelerin kapatılması, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamları ile ilgili son durum belli oldu. Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında “Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına ne kadar dikkat edilirse kısıtlamalar o kadar gevşetilecek” dedi. Buna göre; risk haritasında yer alan illere göre kademeli normalleşme sürecine girildi. Vakaların seyrine göre kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik kararların güncelleneceğine dikkat çekti.

İşte, Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar:

  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha Pazar günleri devam edecek.
  • Tüm illerde uygulanan akşam 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma sınırlaması sürecek.
  • Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
  • Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacak.
  • Yüksek ve çok yüksek illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.
  • Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek.
  • Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
  • Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
  • Kamu çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiya. halinde illerde Valilikler tarafından yeniden düzenlenecek.
  • Sokağa çıkma yasağı sınırlamaları 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacak.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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