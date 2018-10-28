HABER

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde dün 65 bin 904 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur (2018-7) uygulamasında aranan bin 727 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama, 09.00-12.00 saatlerinde park, bahçeler, internet, elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 15.00-17.00 saatlerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de olduğu ekiplerce vatandaşların yoğun bulunduğu etkinlik, fuar ve kutlama meydanları, alışveriş merkezleri ile cadde, sokak ve bulvar gibi yerlerde, 21.00-23.00 saatlerinde de umuma açık eğlence mekanlarında yapıldı.
Ülke genelindeki 9 bin 71 noktada gerçekleştirilen, 39 bin 470'i emniyet, 25 bin 857'si jandarma ve 577'si sahil güvenlik olmak üzere 65 bin 904 personelin katıldığı uygulamada 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara, 92 deniz ve 46 hava aracı kullanıldı.

Ekiplerce 650 bin 134 kişi sorgulandı, 170 bin 191 araç denetlendi ve 24 bin 583 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2'si cinayet, 10'u yağma, 68'i yaralama, 55'i hırsızlık, 22'si dolandırıcılık, 3'ü cinsel saldırı, 6'sı çocuğa cinsel istismar, 29'u uyuşturucu ticareti, 18'i kaçakçılık, 3'ü terör örgütü FETÖ/PYD ve 4'ü silahlı terör örgütü üyeliğinden olmak üzere aranan 1727 kişi yakalandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik
Kar yağışı sonrası, Uludağ'ın doğal güzellikleri ortaya çıktıKar yağışı sonrası, Uludağ'ın doğal güzellikleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon İçişleri Bakanlığı gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Halkın huzuru için kesinlikle çok doğru bir uygulama daha sık yapılabilir. İnsanlar yanlışları eleştirdikleri gibi doğruya da hak verir. Siz devlet olarak doğruları yapın bu millet hep desteklesin sizi. Yanlış yapabilirsiniz zaten tepkiler buna değil yapılan yanlışta ısrar etmenizdendir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.