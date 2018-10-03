HABER

Türkiye genelinde "Duman-6" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

Uygulamada, bin 718 iş yerinde arama ve denetim yapıldı, 98 kişi gözaltına alındı ve aranan 7 kişi yakalandı

Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi için Türkiye genelinde "Duman-6" uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 3 bin 809 personelin katılımıyla "Duman-6" uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda tekel bayi, büfe, tablacı gibi isimler altında faaliyet gösteren bin 718 iş yerinde arama ve denetim yapılırken 98 kişi gözaltına alındı ve aranan 7 kişi yakalandı.

Uygulamada, 164 bin 697 paket kaçak sigara, 1 milyon 170 bin 419 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 16 bin 931 kaçak puro/sigarillo, bin 462 kilogram nargile/pipo tütünü, 973 bin 665 boş makaron, bin 670 kaçak elektronik sigara ve likiti ile 2 bin 229 mükerrer bandrol, 2 boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli makine, 785 şişe kaçak alkollü içki, 7 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 50 fişek, 214 kilogram kaçak çay, 52 kaçak cep telefonu bataryası, 33 dijital kol saati ve 16 bin 596 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ayrıca, 153 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 7 iş yerinin vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Bu iş yerlerine toplam 1.7 milyon lira idari para cezası kesildi.

PARTNERSevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?Sevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?
Yüksekova'nın il olması için Ankara'ya heyet göndereceklerYüksekova'nın il olması için Ankara'ya heyet gönderecekler
Endemik 'Tunceli Dağ Sarımsağı' tescillendiEndemik 'Tunceli Dağ Sarımsağı' tescillendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duman-6 Emniyet Genel Müdürlüğü Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.