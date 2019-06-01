Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 5 bin 690 noktada 52 bin 143 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada, 543 bin 732 şahıs sorgulandı, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan bin 405 şahıs yakalandı, Ayrıca uygulamada, 146 bin 789 araç/sürücü kontrol edilirken, bu kontrollerde 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı toplamda bin 604 araç trafikten men edildi.

Genel asayiş, kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Bu kapsamda, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde vatandaşların Ramazan Bayramı oncesinde guvenli bir sekilde seyahat edebilmeleri, alısverislerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur icerisinde gecirebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Mudurlugu, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Guvenlik Komutanlıgı birimleri tarafından "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı. Uygulama, basta asayis, trafik, teror ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 31 Mayıs 2019 Cuma günu saat 08:00 - 24:00 saatleri arasında deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışların da ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.