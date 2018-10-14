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Türkiye genelinde 'hırsız kapanı' operasyonu: 3 bin 135 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde yapılan 'Hırsız Kapanı 4' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 135 kişi gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde yapılan 'Hırsız Kapanı 4' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 135 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 'mala karşı işlenen suçlar'dan aranan kişilerin yakalanması için ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 31 bin 258 personelin 7 bin 357 ekip olarak görev aldığı operasyon kapsamında, 6 bin 199 ikamette arama yapıldı.

ARANAN 3 BİN 135 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan aramalarda, aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 433, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8 kişi ile diğer suçlardan aranan 2 bin 153 kişi olmak üzere toplam 3 bin 135 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 733 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 326 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 34 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere bin 193 hükümlü ile yakalama kararı bulunan bin 942 kişi olduğu tespit edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 33 av tüfeği, 341 mermi, 7 kurusıkı tabanca, 12 gram eroin, 3 kilo 753 gram esrar, 28 gram bonzai, 2 bin 380 paket kaçak sigara ve 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

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