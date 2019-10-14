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TÜRKİYE GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR / İSTNBUL DHA Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR / İSTNBUL DHA
Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki "Aspar" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis kontrol noktasından genel görüntü
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araç sürücüleri ve yolcuların üst aramasının yapılması
-Araçların aranması
-Denetim noktasındaki polislerden detay görüntü
-Narkotik köpeğin arama yapması
Genel ve yakın detaylar

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