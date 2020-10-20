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Türkiye genelinde internet kesintisi: Bazı servis sağlayıcıların hizmetlerinde aksama yaşanıyor

20.10.2020 04:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

Türkiye genelinde internet kesintisi: Bazı servis sağlayıcıların hizmetlerinde aksama yaşanıyor

Türkiye'de bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını bildiriyor.

Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiğini belirtildi.

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak belirtildi.

Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

https://twitter.com/yemlhaenestuten/status/1318340294341951491?s=20

https://twitter.com/bzkrtmetin/status/1318362550287859713?s=20

Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı olarak denetleyen Netblocks, Vodafone internet hizmetinde de kesinti olduğunu ve nedeninin bilinmediğini belirtti.

https://twitter.com/netblocks/status/1318348244200624133?s=20

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.

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