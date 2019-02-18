HABER

Türkiye genelinde konut satışları Ocak'ta yüzde 24,8 düştü

18.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında yüzde 24,8 azaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak'ta yüzde 24,8 düştü

"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Ocak'ta yüzde 77,2 düştü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışlarının Ocak ayında yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 adet olduğunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak ayında yüzde 77,2 düşüşle 6 bin 537 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, yüzde 9,3 pay ile Ankara ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı ise Ocak ayında yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 adet oldu. Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar. 605 konutla Iraklılar oldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.

Daha fazlasını okumak için: Emlak sektörünün umudu Almanyalı Türkler

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldaki itici gücü olan inşaat sektörü ekonomideki daralma nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan sektörde durgunluk nedeni ile konut satışları her ay yaklaşık yüzde 10 düşüyor. Hükümet dar boğazı aşmak için 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık vermek de dahil sektörü rahatlatmak amaçlı çeşitli önlemlere baş vuruyor.

DW/SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Suudi Arabistan Pakistan'la 20 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladıSuudi Arabistan Pakistan'la 20 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı
Nijeryalı vücutçu dehşetiNijeryalı vücutçu dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijeryalı vücutçu dehşeti

Nijeryalı vücutçu dehşeti

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Venezuela'dan flaş hamle! Uçakla geri gönderdiler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Avustralya'da iki sıcak hava balonu yere çakıldı!

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Komşuda deprem! 4.7 şiddetinde salladı

ABD uçakları Venezuela sınırında

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.