Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı "kumar ve tombala uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi başkanlıklarının koordinesinde dün 81 ilde 22.00-01.00 saatlerinde "kumar ve tombala uygulaması" gerçekleştirildi.

18 bin 571 kahvehane ve kıraathane, 737 dernek ve kooperatifte aynı anda yapılan uygulamaya 7 bin 47 ekipte görevli 21 bin 179 personel katıldı, aramalarda 134 köpek kullanıldı.

Uygulama sonucunda bin 269 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 726 kişi yakalandı ve 134 kişi gözaltına alındı. Umuma açık 355 iş yeri, kooperatif ve dernekle ilgili yasal işlem gerçekleştirildi, 76 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca, 25 bin 29 Türk Lirası, 39 tombala ve 10 kumar makinesi, 5 sigaramatik, 6'sı kuru sıkı 16 tabanca, 9 av tüfeği, bir kesici delici alet, 66 dolu fişek, 607 gram esrar, 23 gram eroin, 5 gram bonzai, 968 captagon ile çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

