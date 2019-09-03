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Türkiye genelinde radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

Polis sorumluluk bölgesinde 31 Ağustos-1 Eylül'de yapılan radarla hız kontrollerinde 42 bin 206 araç ve sürücü denetlendi

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde 31 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilen radarla hız kontrollerinde 42 bin 206 araç ve sürücü denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan "yakalanma riski" duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Uygulamalarda 42 bin 206 araç ve sürücüsü denetlenirken, 22 bin 624 hız ihlali tespit edildi. Ayrıca 24 bin 487 trafik kural ihlali belirlenerek, ilgililere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 350 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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Türkiye genelinde radarla hız denetimi

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