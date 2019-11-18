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Türkiye genelinde radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 16-17 Kasım'da eş zamanlı yapılan denetimlerde 21 bin 789 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde 16-17 Kasım'da eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 21 bin 789 hız ihlali belirlendi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 16-17 Kasım'da hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 21 bin 789 hız ihlali tespit edildi, 376 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 61,4'ü trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 38,6'sının ise plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 23 bin 935 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü radarla hız denetimi

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