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Türkiye genelinde radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:01 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 23-24 Kasım'da eş zamanlı yapılan denetimlerde 19 bin 836 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde 23-24 Kasım'da eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 19 bin 836 hız ihlali belirlendi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 23-24 Kasım'da hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 19 bin 836 hız ihlali tespit edildi, 297 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü belgesine geçici olarak el koyuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 58'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 42'sinin ise plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 21 bin 562 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Radarla Hız Denetimleri

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