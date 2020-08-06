Türkiye Genelinde Salgın Denetimi

İstanbul’da İl Jandarma Komutanlığı, 303 timle sorumluluk bölgesinde denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşların önlemlere uyup uymadığına bakıldı. Sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uymayanlar ekipler tarafında uyarıldı. Polis sorumluluk sahasında ise polis ekipleri pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, restoranlar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yaptı. Maskeyi çenesine ya da koluna takanlar uyarılırken takmayanlara ceza kesildi. İstanbul’daki denetimlere kaymakamlar da katıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinde denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ile genel ve özel kolluk birimlerinin katılması istendi. Bunun üzerine "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla ülke genelinde sabah saatlerinde denetim başladı.

Corona virüsü vakalarındaki yükseliş üzerine İçişleri Bakanlığı’nın denetimlerin arttırılması için bir genelge yayınladı. Genelgenin ardından Türkiye’nin 81 vilayetinde, vali ve bakan yardımcılarının da katıldığı denetimler yapıldı.

Ankara'daki denetimlerde uyarı anonsları

Ankara’da 7 bin 429 denetim noktasında yapılan kontrollere polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden oluşan 3 bin 277 kişi katıldı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki denetimlere atlı polisler de eşlik etti. Denetimler sürerken ekip araçlarından, salgınla mücadelede rehavete kapılınmaması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takma konusunda uyarı anonsları yapıldı.

Hem karadan hem denizden denetim

Kuşadası, Didim ile Çeşme gibi tatil beldelerinde denetimler hem denizden ve hem karadan yapıldı. Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye uymayanlar tek tek ikaz edildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de teknelerde Corona virüsü tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı. Kuşadası'nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, işyerleri ile plajlarda denetim yaptı.

Diyarbakır'da uyarılar üç dilde

Denetimlerin yapıldığı yerlerden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu denetimlere bizzat katıldı. Yenişehir ilçesinde Yaşar Kemal Caddesi’nde denetimlere katılan Karaloğlu, işletmelerde ve araçlarda sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. İşletmeci, çalışan, toplu taşıma araçlarının şoförleri ve vatandaşlarla sohbet eden Karaloğlu, kurallara uyulmasını konusunda uyarılar yaptı. Bu arada kentte zırhlı polis araçlarından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca tedbirlere uyulması yönünde uyarı anonsları da yapıldı. Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Vali Karaloğlu, bayram nedeniyle vakaların arttığını ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi.