Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde başladı saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI Türkiye'nin merakla beklediği yeni tedbirler kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Hafta sonu kısıtlamalarının aynı şekilde devam edeceğini belirten Erdoğan hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında da kısıtlama olacağını duyurdu. ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI DİĞER TEDBİRLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI İçişleri Bakanlığı, resmi sitesinden yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen sorular ve yanıtları: - Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreler içerisinde lokanta, restoran tarzı yeme-içme yerleri paket servis hizmeti verebilirler mi? 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz ile hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesinde belirtildiği üzere, lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00’den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00’e kadar sürdürebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları - Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı? 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur.Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir. - Tatlıcılar/Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir? Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;- Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,- Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.