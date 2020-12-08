Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağından bazı vatandaşlar muaf olacak. Kimler sokağa çıkma yasağından muaf oluyor? İşte sokağa çıkma yasağına dahil edilmeyecek kişiler...

Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaşların sayılarının artmasıyla önlemler de arttırıldı. Bu önlemler kapsamında bütün illerde ilk kez 1 Aralık 2020'de uygulanmaya başlayan kısıtlama saat 21.00'de başladı.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,