HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.02.2021 07:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandıBeyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Aile katliamında kahreden detay

Aile katliamında kahreden detay

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Son Dakika: Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor (22 Şubat Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

8 yaşındaki Kerim'den acı haber!

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.