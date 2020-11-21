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Türkiye Genelinde Sokağa Çıkma Yasağı Başladı

21.11.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye Genelinde Sokağa Çıkma Yasağı Başladı

Türkiye genelinde Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeniden yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağı bu gece başladı. Yasak sabah 10.00’a kadar devam edecek

Türkiye genelinde Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeniden yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağı bu gece başladı. Yasak sabah 10.00’a kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, Türkiye’de Corona virüsü vakalarında yaşanan artış gerekçesiyle hafta sonlarında tüm ülke genelinde akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri ise bu kısıtlamadan muaf tutuldu.

Türkiye'de salgın etkisini giderek daha çok arttırırken, son 24 saatte Corona virüsünden 135 can kaybı yaşandı, 5 bin 232 kişinin de testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığını açıkladı.

Türkiye, 11 Mart’ta ilk Corona virüsü vakasını resmi olarak kamuoyuna duyurduktan sonra uygulamaya koyduğu kısıtlamaları, 1 Haziran’da sosyalleşme mekanlarını açarak ve sokağa çıkma yasaklarını kaldırarak sonlandırmıştı. Türkiye, 1 Temmuz’da tümüyle geçiş yaptığı normalleşme dönemini İçişleri Bakanlığı’nın 17 Kasım’da yayınladığı genelgeyle sona erdirmiş oldu.

Genelgeye göre ayrıca, tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri; 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İstanbul

İstanbul’da Taksim Meydanı sokağa çıkma yasağı başlayana kadar çok kalabalıktı ancak yasak uygulanmaya başladıktan sonra polis ekipleri araç megafonlarından halka evlerine gitmeleri çağrısında bulundu. Aksi halde cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Sokağa çıkma yasağında yabancı turistlere istisna uygulanması dikkat çekti. Yabancı turistler saat 20.00’den sonra dışarıda görülürlerse otellerine yönlendirilirken, Türk vatandaşlarına cezai müeyyide uygulandığı gözlendi.

Polis memurları yasak başladıktan sonra İstiklal Caddesi’nden geçenlere kimlik kontrolü yaptı. Yasak devreye girdikten sonra caddeler bir anda boşalırken, Taksim Meydanı gibi Beşiktaş Meydanı, Eminönü ve Galata Köprüsü’nün de boş olduğu gözlendi.

Ankara

Ankara’da da aynı şekilde normalde hafta sonlarında çok işlek olan mekanların ve caddelerin, sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle bomboş hale büründü.

Polis ekiplerinin belirli noktalarda kontrollar yaparak, dışarıda olanları uyardığı görüldü.

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