Türkiye Genelinde "Tam Kapanma" Süreci Başladı

Gıda sektöründe bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunmasına izin verilirken, restoran ve diğer benzeri işyerleri sadece paket servisi yapabilecek. Fırınlarda ise bu tarihler arasında sadece ekmek üretimi yapılacak.

Ülke genelinde Corona virüsü enfeksiyonu vakaları ve can kayıplarında gözlemlenen artışın ardından alınan karara göre, belirlenen tarihler arasında üretim, imalat, gıda ve sağlık sektörleri gibi “istisnai tutulan” alanlar dışında tüm işyerlerinin faaliyetleri durduralacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında yürürlükte kalacak kısıtlamalarla ilgili olarak, “Tam kapanma sürecine geçiyoruz” demiş ve sokağa çıkma kısıtlamalarının “kesintisiz” uygulanacağına vurgu yapmıştı.

Hafta başında kabine toplantısında Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla alınan karar uyarınca Türkiye genelinde “tam kapanma” süreci bugün saat 19.00 itibariyle başladı. Yürürlüğe giren kısıtlamalar 17 Mayıs, Pazartesi günü sabah 5.00’e kadar sürecek.

Paket servisi sunan işletmelerin koşullarının uygun olması halinde paket servisine kesintisiz devam etme izni verildi, zincir marketlerin ise Pazar günü kapalı olması kararı alındı.

Şehirlerarası seyahatin de izne tabi tutulacağı “tam kapanma” sürecinde, şehirlerarası ulaşım hizmeti veren şirketler yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterebilecek.

Eğitim kurumlarının tümünde yüz yüze eğitim durdurulurken, sınav tarihleri de ertelendi. Kamu kurumlarında uzaktan çalışma ve vardiyalı çalışmaya öncelik verildi.

Erdoğan, kararla ilgili açıklamasında tarım alanıyla ilgili olarak ise, “Tarım sektöründe çalışanlara faaliyetlerine salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmeleri için düzenlemeler ayrıca yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 39 bin 737. Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 binin üstünde.

Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı 37 bin 674 olarak kaydedilirken, son 24 saat içinde 339 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde muaf tutulacak olanların listesi İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

