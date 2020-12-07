Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

ANKARA'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar, açılan trafikte yolculuk yaptı. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.



