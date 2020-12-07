HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

07.12.2020 07:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından yollarda ve caddelerde hareketlilik başladı

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

1

6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

2

ANKARA'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar, açılan trafikte yolculuk yaptı. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.

ankara


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Çin'e hareket eden yük treni Ankara'daÇin'e hareket eden yük treni Ankara'da
2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İngiltere'de koronavirüs aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

İngiltere'de koronavirüs aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İzmir Buca'da koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'dan Çin'e hareket eden yük treni Ankara'da

Çin'e hareket eden yük treni Ankara'da

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı

PKK'lı kadın terörist teslim oldu

PKK'lı kadın terörist teslim oldu

Batman Valiliği ve Başsavcılık'tan cinsel istismara maruz kalan çocukla ilgili açıklama

Valilik'ten cinsel istismar olayı açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.