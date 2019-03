Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2B ile alakalı tüm Türkiye’de 750 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemine ilişkin o problemleri aştık. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 650 bin tapumuzun devrini yaptık ve 40 yıllık problemi de çözdük” dedi.

Bir dizi programa katılmak için Yalova’ya gelen Bakan Kurum, Yalova Valiliğini ziyaret etti. Burada basın toplantısı düzenlenen Kurum, Yalova’nın fay hattı üzerinde kurulmuş bir il olduğunu belirterek, “Yalova’mız hem termal turizmi anlamında hem doğal güzellikleri anlamında hem de bulunduğu konum itibariyle bizim bu bölgedeki en önemli değerimiz, en önemli illerimizden biri. Hem bulunduğu konum hem fay hatlarının üzerinde olması sebebiyle de kentsel dönüşümle alakalı da en önemli önceliğimiz. Yalova’da 1999 Depreminde tam 2 bin 500 tane kayıtlı, sayın milletvekillerimizin ifade ettiği, vatandaşımızın hayatını kaybettik. Ancak kayıtlı olmayan onbinleri bulan vatandaşımız maalesef o depremde hayatını kaybetti. O yüzden Yalova’da hem şehir merkezinde hem de birazdan açıklayacağım o ihtiyaç olduğu, öncelikli olduğunu düşündüğümüz o riskli alanlarda dönüşümü acilen yapmamız gerekiyor. Bu noktada şehir merkezindeki yerleşim alanlarını dikkate almak suretiyle, yoğunluğu artırmadan, bakanlık olarak biz her türlü teknik ve maddi desteği vermek suretiyle bu kentsel dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu noktada AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak’ın da çok güzel projeleri var şehre ilişkin. Biz de acil, öncelikli olanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yalova’da biz bu acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. O yüzden Yalova’nın en önemli gündem maddesi kentsel dönüşümdür. Şunu da net şekilde söylüyorum, bedeli ne olursa olsun, Yalova’da bu dönüşümü biz elbirliği içinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Tüm Türkiye’de 50 bin sosyal konutluk projelerinin bulunduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 50 bin sosyal konutu şu an için 67 ilimize yaptık ve 200 binin üzerinde de başvuru var. Tabi o 67 ilin dışında kalan ilimiz Yalova’ydı. Bugün ona ilişkin yer tespitlerini de yaptık. İnşallah Yalova’mıza da sosyal konut projesini bu yıl içinde yapıyoruz. Tüm Yalovalı vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yalova’nın o ihtiyacı olduğu 240 aya kadar vadelerle ödenecek, kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri, vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal konut projesini de burada yapmış olacağız.”

81 ilde millet bahçesi projelerinin olduğunu ifade eden Kurum, “Yalova’mıza şehir merkezinde bazı kamu kurumlarına tahsisli alanda şuan görüşmelerimizi yürütüyoruz, 100 bin metrekarelik alana da millet bahçesini kazandırıyoruz. O millet bahçesinin içinde yürüme, çocuk oyun alanları, millet kıraathaneleri ve o içinde gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçireceği, her türlü eğlenme alanlarını olduğu projeyi de inşallah Yalova’mıza kazandırmış olacağız” ifadesini kullandı.

Yalova’daki Seyrantepe, Bağlarbaşı, Bayraktepe mahallelerinde imar ve altyapı problemleri olduğuna dikkati çeken Kurum, “İmar ve altyapı problemlerine ilişkinde kentsel dönüşümü, zaten biz valiliğe yazdığımız genelge çerçevesinde tespitlerini valiliğimiz yapıyor. 3 ay içinde o tespitler bize verilecek ve bu riskli alanlardan başlamak suretiyle hem şehir merkezindeki dönüşümü yapacağız hem bu çöküntü alanlardaki vatandaşımızın gerçekten hem deprem riski yaşadığı hem hayat standartının düşük olduğu bu alanları dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşümü Yalova’nın her noktasında, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yapmak istiyoruz” dedi..

Kurum, kentte içe suyu ile ilgili problemlerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu borularımız maalesef hem kayıp-kaçak oranı çok fazla hem sağlık açısından bizim sağlığımızı etkileyecek mahiyette. Sayın başkan adayımızın öyle bir projesi var. bu projeyi de bütün Yalova’daki altyapıyı, içme suyu borularını değiştirmek suretiyle İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle projeyi gerçekleştireceğiz ve inşallah çok kısa bir zamanda Yalova’daki o tüm içme suyu problemini halledip kentsel dönüşümle de üst yapıdaki sorunları halletmek istiyoruz.”

2B ile ilgili problemleri çözdüklerine değinen Bakan Kurum, “2B ile alakalı tüm Türkiye’de 750 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemine ilişkin o problemleri aştık. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 650 bin tapumuzun devrini yaptık ve 40 yıllık problemi de çözdük. Yine ayı şekilde Yalova’mıza 2B’ye ilişkin 4 bin 200 hak sahibinin tapularını verdik ve bu dönüşümü de gerçekleştirmiş olduk. AK Parti iktidarı döneminde Yalova’mıza tam 12 milyar liralık yatırım yaptık ve devam eden yatırımlarımız da var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da 1,5 milyar liralık yatırımız var Yalova’mıza ama biz istiyoruz ki bundan sonraki süreçte hem bu yatırımızı artıralım hem bu gönül belediyeciliğini Yalova’mıza, Yalovalı vatandaşlarımıza gösterelim, kazanalım istiyoruz.”