"Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine çıkacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine çıkacaklarını savundu.

Dağ, partisinin Aydın Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada partisinin dördüncü kez yerel seçime gireceğini söyledi.

Partisinin 2002’de iktidar olduğunda en büyük referansının Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki başarı hikayesi olduğunu aktaran Dağ, birilerinin o dönemde belediye başkanlığıyla başbakanlığın bir olmadığını söylediğini, buna rağmen Erdoğan ve arkadaşlarının ekonomiden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda elde ettiği başarıyla 2002’den sonra geçen seçimde yüzde 42’lik başarı elde ettiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın sadece 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir ittifak olmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinden sonra tüm Türkiye’de yaşanan, etrafımızı çevreleyen operasyonlarla birlikte bu süreçte ülkemizin bekası noktasında bu sürece dayalı bir ittifaktır. Seçimle kurulup seçimden sonra 'Öküz öldü, ortaklık bozuldu' ittifakı değildir. Açıkçası karşımızdaki illet ittifakı tam bunu karşılayan bir ittifaktır. Bir tarafta milletin geleceği için, bekası için ilkeler noktasında, 2014 seçimlerini baz alarak ortaya konulan bir ittifak var. Diğer tarafta ise 'Al gülüm, ver gülüm' noktasında devam eden 'Şu büyükşehir senin olsun, bu büyükşehir benim olsun' diye devam eden bir ittifak var."