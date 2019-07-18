‘Türkiye Gerekli Olmadıkça Yabancı Savunma Ekipmanı Almayacak’

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin gerekli olmadıkça yabancı savunma ekipmanı almayacağını söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre Demir, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması nedeniyle Türk savunma şirketlerinin geçici kayıpları olabileceğini ancak savunma sanayinin sonuç olarak daha güçleneceğini belirtti.

Milli Muharip Uçak Projesi’nin devam ettiğini vurgulayan Demir, bu projenin hızlanacağını ve Türkiye’nin alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Ankara’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, Türk şirketlerin kayıplarını nasıl telafi edeceğini değerlendireceğini ancak F-35 programına katılan ülkelerin her uçak için 7-8 milyon dolar kayıpla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Demir, Türkiye’nin bundan sonra kesinlikle gerekli olmadıkça yabancı savunma ekipmanı almayacağını da kaydetti.

