Türkiye gezisi Chloe Ferry’ye pahalıya patladı: 110 bin TL ceza!

MTV’nin reality şov programında ünlenen Chloe Ferry, Ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Newcastle'a döndükten sonra 'karantina kurallarını çiğnediği için 10.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

The Sun’ın haberine göre; güzel yıldız tatilden döndükten sonra evinin yakınında alışveriş yaparken polislere yakalandı. İngiltere’nin mevcut karantina kuralları Türkiye'den İngiltere'ye dönen herkesin en fazla 14 günlük bir süre boyunca evlerinde izole edilmesini şart koşuyor.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMEYE GELDİ



Chloe Ferry, alışverişe çıktığı yetmezmiş gibi geçtiğimiz pazar kutlanan Cadılar Bayramını kutlamak için sokaklara çıktı. Pazar akşamı kalabalık bir partiye katılarak Londra'nın 2.Kademe tecrit düzenlemelerini de çiğnediği ortaya çıkan 25 yaşındaki Chloe, üst düzey para cezası olan 10 bin sterlini ödemeye mahkum edildi.



Arkadaşlarına bu konuda dert yanan Ferry, ünlü olduğu için hedef alındığını ve çok üzgün olduğunu her fırsatta dile getiriyormuş.

Chloe Ferry, 3 Ekim tarihinde göğüs küçültme ameliyatı için Türkiye’ye geldi.