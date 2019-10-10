Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa eden ordumuzun yanındayız” dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ hakkında bir mesaj yayımlayarak Türk ordusuna destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditleri hakkında da açıklama yapan Gök, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ülkemize yönelik savurduğu küstah tehditler ne akla ne de vicdana sığmakta, Amerikan hegemonyasının sağlanması için gösterilen ikircikli politikaları açıkça ortaya çıkarmaktadır. Terörizmle mücadelesinde kapsamlı, etkin ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye, bölgesel krizlerle beslenen PKK’ya yönelik temposu gittikçe artan proaktif tedbirler almaya başlamıştır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekâtı, teröristlerin Misak-ı Milli sınırları içerisinde veya dışında hareket serbestisinin kısıtlanmasının yanında coğrafyamız dışında barındığı alanların süreklilik dâhilinde etki altına alınması, imha edilmesinin sağlanması ve vatan sınırlarının korunması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın terör örgütleriyle ortaklık kurduğunu görmekteyiz”

ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Gök, Trump’ın dünya iktidarını sağlamak istediğini bunu yapmaya çalışırken de bölgelerdeki terör örgütleriyle ortaklık kurduğunu belirtti. Gök, “Tüm dünyayı boyunduruğu altına alarak mazlum milletleri sömürme amacıyla hunharca saldırganlık gösteren ABD, Suriye üzerinden aynı zamanda PKK’nın bir terör örgütü olarak anılmasını engellemek, onu önce bir direniş örgütü, ardından düzen kurucu bir siyasal yapıya dönüştürmek arzusuyla hareket etmektedir. Ulus kimliğine ve milli bilince sahip olmayan ABD, ulusal egemenlik ve milli değerler ekseninde toplanarak kenetlenen ve bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin kutsal savaşı karşısında en büyük engel olma hedefini her geçen gün farklı biçimlerde göstermektedir. Asya Pasifik’te, Orta Doğu’da, Afrika’da, Doğu Avrupa’da, Latin Amerika’da ve coğrafyamız Anadolu’da hegemon güç olarak, dünya iktidarını sağlamayı isteyen Trump’ın, söz konusu bölgelerdeki terör örgütleriyle ortaklıklar kurduğunu net olarak görmekteyiz. Sözün özü ABD, çıkarları neredeyse oradadır. Biz ülkemizin çıkarlarını tüm insanlığın çıkarları ile eşdeğer görürken sözde demokrat sözde hümanist batı zihniyeti kendisinden olmayana olan düşmanlığını kirli oyunlarla yürütmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.