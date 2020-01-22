Türkiye, "Göbeklitepe" temasıyla Madrid'deki turizm fuarı Fitur'da

MADRİD (AA) - Türkiye, İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'a "Göbeklitepe" temasıyla katıldı.

İspanya Kraliçesi Letizia tarafından resmi açılışı yapılan Fitur'a, 165 ülke ve bölgeden 11 binden fazla turizm firması katıldı.

Türkiye'nin Göbeklitepe temasıyla hazırlanan standında 39 kuruluş ve işletme katılımcı olarak yer aldı. Stantta Nevşehir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, İpek Yolları Türk Konseyi, Konyaaltı ile Kuşadası belediyeleri de temsil edildi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da Türkiye standını ziyaret ederek sektör çalışanları ile görüştü, sektöre ilişkin bilgi aldı.

Diğer yandan Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşavirliğinden alınan bilgilerde, 2019'un ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısının 238 bin 296 olduğu belirtildi.

Önceki üç yılda ciddi düşüş yaşanan (2016'da 106 bin 582, 2017'de 106 bin 757 ve 2018'de 178 bin 18) Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısının yeniden ciddi şekilde yükselişe geçmesinin umut verici olduğu kaydedildi.

Yaşanan düşüşün atlatıldığı, Türkiye'nin bu yıl için İspanyol turist sayısının 300 bini aşmasını hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

İspanyol turistlerin Türkiye'deki başlıca destinasyonları, İstanbul, Kapadokya, İzmir (Efes-Selçuk), Pamukkale ve Konya olarak sıralandı.

İspanya'yı ziyaret eden Türk turist sayısının ise son 3 yıldaki seyrini koruyarak 2019'da da yaklaşık 290 bin olduğu kaydedildi.

