Türkiye Göçmenlere Karşı 'Duvarlarını Yükseltiyor'

Türkiye, Afganistan’dan gelecek göçmen kafilelerinin önünü kesmek amacıyla İran’la sınırına güvenlik duvarı örmeye devam ediyor. Ancak başka şansları olmayan birçok Afgan için ne duvar, ne hendekler ne de tel örgüler bir engel teşkil ediyor.

Taleban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Afganistan’dan kaçan çok sayıda genç erkek ve erkek çocukları Türkiye’ye ulaşabilmek için İran’dan üzerinden yürüyerek hendekleri ve tel örgüleri geçmek zorunda kaldı.

Kimileri, soru sormak isteyen gazetecilerden, kendilerini İran’a geri gönderecek polis memurları sanarak kaçıyor.

Kimileri de Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaşadıklarını anlatıyor. Ömer Naseri de bunlardan biri. Naseri, bazı arkadaşlarının “Türkiye’ye ulaştıktan sonra polis tarafından tutuklanıp dövülerek İran’a gönderildiği” haberlerini aldıklarını söylüyor. Naseri, bu yüzden de, Afganistan’dan kendisini arayanlara, “Bu yolu denemeyin, çok zor ve çok tehlikeli” diyerek onları uyarıyor.

AKP hükümeti, ülkeye göçmen akışını önlemek için İran sınırına üç metre yüksekliğinde bir güvenlik duvarı inşa ediyor.

Dünyada mülteci sayısının en fazla olduğu Türkiye’de şu an 4 milyondan fazla mülteci yaşıyor. Türkiye’de halk bu durumun ülke ekonomisine yük olduğu görüşünde.

Ancak mülteciler de kendi ülkelerini, varlıklarını ve hatta ailelerini bile geride bırakmanın kendi tercihleri olmadığını, başka alternatifleri bulunmadığını savunuyor.

Taleban Ağustos ayında, Amerika’nın Afganistan’dan 20 yıl süren savaşın ardından asker geri çekme süreci sırasında ülkede yönetimi ele geçirdi. Afganistan’ın her köşesinden onbinlerce kişi Taleban’ın 1990’larda olduğu gibi sivilleri katledeceği ve baskı uygulayacağı korkusuyla ülkeden kaçma çabasına girişti. Bunlar arasında, ABD ordusu ve müttefikleri için çalışanlar da vardı, Şiiler ve okula ya da işe gitmek isteyen kadınlar da.

Taleban, Kabil’e girmesinin ardından Afganistan’ı daha önceki yönetim şekillerinden daha esnek bir şekilde yönetme vaadinde bulundu.

Şiddet ve korku dolu onlarca yılın ardından, birçok Afgan mülteci Taleban’ın bu sözlerine inanmıyor.

Afgan mülteci Necla, “Taleban ülkemi işgal etti, savaş vardı. Orada yaşayamadık, bu yüzden de ayrılmak zorunda kaldım ülkemden” diyor.

Afganistan’dan yürüyerek yola çıkıp İran’dan geçerek Türkiye’ye varanlar arasında yaralananlar da var. Günlerce aç kalanlar var ve sürekli yürüyerek hendek ve tel örgülerden geçtikleri, saklanacak yer aradıkları için de yorgun düşüyorlar.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanmaktan korktukları için de tıbbi yardım istemiyorlar. Bazen de saldırıya uğruyorlar.

VOA’e konuşan genç Afgan göçmenlerden Sabin, “İki-üç kişi ormanda bize silah ve bıçaklarla yanaştı. Onlara elimizdekileri vermezsek bizi bıçaklayacaklarını söylediler. Biz de neyimiz varsa verdik” diyor.

Başka bir ülkeye sığınma umuduyla yola çıkan bu göçmenler Afganistan’dan öldürülme korkusuyla kaçtıkları için başka bir alternatifleri olmadığının da altını çiziyor.

