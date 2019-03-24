Türkiye Golan Konusunu BM’ye Taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Golan konusunu Birlemiş Milletler’e taşıyacağını kaydetti.

Erdoğan TGRT’ye yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Donald Trump’ın Golan konusundaki açıklamasının İsrail’deki seçimler öncesi Başbakan Benyamin Netanyahu’ya hediye olduğunu söyledi.

Trump Perşembe günü “İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki hakimiyetini tanımanın zamanı geldi” demişti.

Bu arada Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki hakimiyetini Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlarken atacağı imzayla resmen tanıyacağı kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama İsrail’in geçici Dışişleri Bakanı’ndan geldi.

İsrail 1967’deki savaşta bölgeyi Suriye’den almıştı.

İsrail Geçici Dışişleri Bakanı İsrail Katz tweet mesajında “Yarın Başkan Trump Başbakan Netanyahu’nun bulunduğu sırada İsrail’in Golan üzerindeki hakimiyetini tanıyan kararnameyi imzalayacak” dedi. Katz mesajında İsrail-Amerika ilişkilerinin her zamankinden yakın olduğunu da kaydetti.

Birleşmiş Milletler İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’ni işgal altındaki toprak olarak niteliyor.

