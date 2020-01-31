Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfından Trump'ın sözde barış planına tepki

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail liderlerinin bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna anlaşma olarak sundukları metni, "Siyonizmin yeni bir işgal planı" olarak niteledi.

Filistinlilerin mahkumiyeti üzerine yazılan bir metni anlaşma olarak ilan etmeyi "yüzsüzlüğün ve azgınlığın son basamağı" olarak yorumlayan Akbulut, "ABD ve İsrail'in Filistinlileri yok sayarak yaptıkları anlaşma, suya yazılan bir yazıdır. Uluslararası hukuki kararlara rağmen, Filistinlilere ve ibadethanelere saldırma özgürlüğünü her defasında kullanan İsrail, gündeme getirilen anlaşma ile güvenliği için değil, ABD başkanlık seçimleri için sahnede yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananların devletler arası bir sorun değil, devletleri de içine alan medeniyetler arası bir sorun olduğuna işaret eden Akbulut, tüm devletlerin bu sorunun bir parçası olduğunu kaydetti. ABD ve İsrail'in, Filistin ve Mescid-i Aksa için "Bu böyle olacak." demesinin "küresel bir zorbalık" olduğunu vurgulayan Akbulut, tüm İslam dünyasının bu zorbalığa karşı direneceğini ifade etti.