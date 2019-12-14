Türkiye Gönüllülük Araştırması’nın sonuçları açıklandı

T\u00fcrkiye\u2019de G\u00f6n\u00fcll\u00fck Ara\u015ft\u0131rmas\u0131; Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin y\u00fczde 9\u2019unun sosyal g\u00fcvencesi yok, y\u00fczde 20\u2019s\u0131 ise psikolojik rahats\u0131zl\u0131k ya\u015f\u0131yor\n\u0130STANBUL, (DHA)PARTNERSevgilisinin \u00fcsts\u00fcz pozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u0130zmir \u0130tfaiyesi'ne ilgin\u00e7 ihbarlarBodrum'daki otelciler yeni y\u0131lda y\u00fczde 100 doluluk bekliyor
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