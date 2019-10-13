- "Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

BELGRAD (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, APA'nın gelişmesi için destek sağlamaya devam edeceklerini söyleyerek "Türkiye olarak girişimci ve insani bir dış politika yürütmekteyiz. Hem sahada hem masada etkin olmak demek olan bu anlayışla yakın ve uzak demeden bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz." görüşünü paylaştı.

- Şentop'tan Güney Filipinler ve Myanmar değerlendirmesi

Türkiye'nin Filipinler'in güneyinde nihai barışın tesis edilmesi amacıyla Güney Filipinler Barış Süreci'ne aktif bir şekilde destek verdiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: