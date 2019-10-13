HABER

"Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı yapıldı - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

BELGRAD (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, APA'nın gelişmesi için destek sağlamaya devam edeceklerini söyleyerek "Türkiye olarak girişimci ve insani bir dış politika yürütmekteyiz. Hem sahada hem masada etkin olmak demek olan bu anlayışla yakın ve uzak demeden bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz." görüşünü paylaştı.

- Şentop'tan Güney Filipinler ve Myanmar değerlendirmesi

Türkiye'nin Filipinler'in güneyinde nihai barışın tesis edilmesi amacıyla Güney Filipinler Barış Süreci'ne aktif bir şekilde destek verdiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın düzenlenen referandum sonucunda bölge halkı tarafından onaylanmasını ve 22 Şubat 2019 tarihinde Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

Türkiye'nin Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları başından beri takip ettiğini belirten Şentop, Arakan Müslümanlarının Myanmar'a güvenli şekilde dönmeleri sağlanmadan Arakan'da kalıcı çözüme ulaşılabilmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

Şentop, Türkiye'nin sığınmacılara insani yardım sağlanması için hem Myanmar hem de Bangladeş'le iş birliğini sürdüreceğini söyleyerek "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Parlamenter diplomasinin önemine işaret eden Şentop, TBMM'nin bu alanda aktif ve yoğun bir profil sergilediğini vurguladı.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın bu akşam yapılacak açılış resepsiyonuna katılacak olan Şentop, yarın Parlamentolar Arası Birlik 141. Genel Kuruluna da iştirak edecek.

"Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı yapıldı - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açıl

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop sırbistan TBMM

En Çok Okunan Haberler

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin paçavraları indirildi

Dikkat çeken görüntü! Hepsi indirildi

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.